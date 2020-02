Anziana truffata dal “finto corriere”: 4mila euro per un pacco di zucchero

Un’altra truffa consumata ai danni di una persona anziana. La vittima è una signora di anni 89, residente di Avellino, alla quale è stato estorto denaro con il sistema del finto corriere e del finto nipote.

Nella giornata di ieri l’anziana donna ha ricevuto una telefonata, il cui interlocutore, spacciandosi per il nipote, le riferiva che di lì a poco sarebbe passato, presso l’abitazione, una persona da lui incaricata a riscuotere la somma di 4000 euro quale saldo per l’acquisto di un personal computer.

Nella circostanza, il sedicente nipote riferiva di aver già versato al somma di 400 euro, quale caparra che sarebbe andata persa laddove non fosse stata versata in contanti la somma residua del prodotto acquistato.

Alla porta dell’abitazione della donna si è presentato un ragazzo di circa 20-25 anni, con un grosso pacco e così come convenuto le ha chiesto la somma in denaro.

L’anziana signora, per nulla insospettita, ha elargito al finto corriere 400 euro in contatti e, non avendo altro denaro a disposizione, compensava la parte mancante con piccoli gioielli e monili in oro.

Il truffatore dopo aver ringraziato e salutato educatamente, si è allontanato frettolosamente dal condominio facendo perdere le proprie tracce.

Solo con l’arrivo del vero nipote, l’anziana si è accorta di essere stata oggetto di un’abile truffa. Sul posto gli Agenti di Polizia hanno raccolto ogni utile elemento atto all’identificazione del truffatore procedendo ad accertare la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, individuate nelle vicinanze e di proprietà di una società finanziaria.

Il pacco, abilmente confezionato, contenete scatole di zucchero è stato sottoposto a sequestro ed allo stato le immagini registrate dalle telecamere sono al vaglio degli investigatori.