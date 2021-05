Anziana truffata da finti corrieri, salvata da impiegati di banca: due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 23enne ed un 29enne di Napoli, già gravati da precedenti per truffa.

I fatti risalgono a qualche mese fa: a cadere nella loro trappola un’anziana di Monteforte Irpino, circuita dai due soggetti che, spacciandosi per corrieri e con la scusa di recapitare un pacco indirizzato al nipote, riuscivano a farsi consegnare mille euro in contanti.

Quindi, ricontattata poco dopo, con modi garbati le facevano credere che, per evitare inutili addebiti, era conveniente pagare subito l’intero importo di euro 3.600. Non avendo la disponibilità di tale somma, la malcapitata si recava immediatamente in banca per prelevare il denaro richiesto. Ma gli impiegati dell’istituto di credito (che ben conoscevano l’anziana e le sue abitudini), notata l’agitazione della stessa e intuito che qualcosa di strano stesse accadendo, non hanno esitato a chiedere l’intervento dei Carabinieri.

Inchiodati alle loro responsabilità anche dall’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza nonché dall’analisi del “modus operandi” e dalle varie testimonianze raccolte, per i due malviventi, oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, è scattata la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche ad appurare eventuali ulteriori responsabilità dei due soggetti in analoghi fatti commessi in Irpinia.