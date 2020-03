Ancora un furto in un supermercato: denunciata 30enne di Monteforte

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano sono intervenuti presso un noto supermercato del luogo per identificare e bloccare la presunta responsabile di un furto.

Si tratta di una trentenne di Monteforte Irpino la quale, all’esito della perquisizione, è stata trovata in possesso della merce appena rubata, che aveva occultato in una borsa per eludere i controlli all’uscita del negozio.

Alla luce delle evidenze emerse, per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuta responsabile oltre che del reato di “Furto aggravato” anche di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, per aver violato le prescrizioni di pubblica sicurezza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza in atto.

La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.