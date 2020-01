Ancora un furto di energia elettrica: denunciato 60enne

I Carabinieri della Stazione di Pietrastornina, all’esito di un controllo eseguito assieme al personale della società per la fornitura dell’energia elettrica, hanno accertato la manomissione del circuito elettrico dell’abitazione in uso a un 60enne del beneventano.

L’uomo, attraverso una serie di cavi allacciati abusivamente alla cassetta di derivazione posta all’esterno dell’abitazione, bypassando il contatore, ha eluso il pagamento delle bollette.



Per il 60enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato. Sono in corso accertamenti al fine di stabilire l’entità del furto.