Amianto abbandonato e letame scaricato a bordo strada: denunciati due incivili

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato un 60enne di Avella ritenuto responsabile di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nonché per aver eseguito opere edili in assenza di permesso a costruire.

L’uomo, all’interno di un fondo agricolo ad Avella, aveva costruito, in assenza di titolo autorizzativo, tre manufatti edili costituiti da blocchi in conglomerato cementizio e copertura in lamiera in ferro, aventi complessivamente una superfice di circa 43 metri quadrati.

Gli operanti hanno inoltre rinvenuto dei rifiuti pericolosi e non, per 20 metri cubi, costituiti da lastre di amianto, apparecchiature elettroniche, rifiuti di demolizione, plastica ed altro.

Sottoposti a sequestro sia l’area interessata che i manufatti abusivi.

I militari hanno anche elevato una sanzione amministrativa di 600 euro a carico di un 40enne di Mugnano del Cardinale sorpreso a scaricare del letame ai margini della Strada Provinciale, in agro del comune di Mugnano del Cardinale.