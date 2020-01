Alla guida sotto l’effetto di droghe: nei guai ventenne irpino

I Carabinieri della stazione di Torella dei Lombardi hanno fermato un ventenne, alla guida di un’autovettura. Il giovane era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico.

Inoltre, all’esito di perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, occultata negli slip.

Oltre al ritiro della patente di guida e al sequestro della droga, nei confronti del ventenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza e la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti.