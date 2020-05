“Aiutateci a ritrovare Angelo”: l’appello del Sindaco di Monteforte

“Angelo Miele è scomparso questa mattina da Monteforte Irpino, dopo aver parcheggiato la propria auto in località Polveriera. Le autorità sono state già allertate, ma è fondamentale il contributo di tutti”, si legge sul profilo Facebook di Costantino Giordano, Sindaco di Monteforte Irpino.

Il 50enne originario di Mercogliano, titolare di un’officina ad Avellino, è scomparso questa mattina. Dal pomeriggio sono iniziate le ricerche che, per il momento, non hanno portato risultati positivi.

“Chi lo avesse visto contattasse me e le autorità preposte in maniera tempestiva. Ogni dettaglio può essere decisivo: aiutateci a ritrovare Angelo”, ha concluso Giordano, impegnato in prima linea nelle ricerche.

Si prega di condividere questo messaggio quanto più possibile.