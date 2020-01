Abusivismo edilizio: denunciato 50enne irpino

Un’altra persona è stata denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Montella per aver realizzato una tettoia e una struttura destinata a deposito agricolo, in assenza delle previste autorizzazioni.

I Carabinieri della Stazione di Montemarano, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno effettuato una serie di verifiche finalizzate al contrasto dell’abusivismo edilizio.

A finire sotto la lente del personale operante, una tettoia ed un deposito agricolo, di circa 180 metri quadrati, totalmente abusivi realizzati in assenza di permesso a costruire.

Per tali ragioni i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il 50enne proprietario dell’immobile, ritenuto responsabile della realizzazione delle opere abusive per le quali è stata emessa l’ordinanza di demolizione.

______