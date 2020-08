Abbruciamento si trasforma in incendio: fiamme e sdegno a Montevergine

Da un semplice abbruciamento di residui vegetali, tra l’altro vietato in questo periodo dell’anno, è scaturito un incendio che, solo grazie alla buona sorte, non ha provocato gravi danni lungo la strada che porta al Campo Maggiore di Mercogliano, a Montevergine.

L’assenza di vento e il pronto intervento degli operai dell’Osservatorio Meteorologico hanno evitato il peggio. Proprio l’Osservatorio Meteorologico ha pubblicato, su Facebook, un post per attirare l’attenzione sull’episodio:

“Con queste foto, scattate questa mattina a Montevergine lungo la strada per il Campo Maggiore di Mercogliano, portiamo alla vostra attenzione l’ennesimo atto di inciviltà per perpetrato ai danni delle nostre amate montagne.

Premesso che c’è divieto assoluto, in questo periodo dell’anno, di accensione di fuochi, ci chiediamo come sia possibile non comprendere che queste assurde pratiche costituiscono un pericolo enorme per il nostro patrimonio boschivo. Stamane, solo l’assenza di vento ha impedito a questo sconsiderato abbruciamento di recare gravi danni alle faggeta circostante.

Trovandoci sul posto per interventi di manutenzione alla nostra strumentazione meteorologica, abbiamo immediatamente allertato un carabiniere forestale di passaggio, che a sua volta ha richiesto un rapido intervento di uomini e mezzi della comunità montana.”