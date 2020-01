A Tarvisio, ubriaco al volante semina il panico sulla pista ciclabile: era un irpino

Un 28enne della provincia di Avellino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era in vacanza a Tarvisio, quando ha invaso la pista ciclabile Alpe Adria, in direzione Camporosso-Tarvisio, con la sua Renault Clio.

Notato l’andamento pericoloso dell’autovettura e il rischio di investire alcuni ciclisti, i Carabinieri della locale stazione hanno imposto l’alt e sottoposto il giovane all’etilometro, risultato positivo.

Denunciato, al 28enne è stata ritirata la patente. L’auto è stata affidata a una persona di fiducia.