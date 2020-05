Avellino, tegole pericolanti in Via Pironti: strada chiusa

Provvidenziale l’intervento dei vigili del Fuoco di Avellino per la messa in sicurezza di un edificio in Via Pironti di Avellino.

Rischio di caduta delle tegole di un palazzo situato nella centralissima strada parallela a Corso Europa.

I pompieri, con l’ausilio di un cestello, hanno compiuto una delicata operazione per rimuovere le tegole pericolanti e garantire così l’incolumità per i passanti e gli stessi inquilini dello stabile.

La strada è stata chiusa per consentire tali operazioni ma non si sono registrati particolari problemi di traffico, essendo giorno festivo.