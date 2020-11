Avellino, organizzano droga-party in casa: interviene la Polizia

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nella tarda serata di ieri, a seguito di segnalazione, sono intervenuti in Via Piave presso l’abitazione di una cittadina di nazionalità ucraina, di anni 46.

La donna, incurante delle limitazioni imposte dalla normativa in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, aveva posto in essere un “party” con altre 7 persone, in media di anni 30, di cui due di nazionalità italiana e 5 concittadine della “padrona di casa”.

Nella circostanza i poliziotti, dopo aver appurato che i presenti non erano né conviventi né appartenenti al nucleo familiare, procedevano a sanzionare tutto il gruppo, per il mancato rispetto delle misure da contenimento vigenti.

Inoltre, un giovane veniva altresì sanzionato anche per uso di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di sostanza psicotropa del tipo marijuana.