Avellino, incidente mortale: Annabella è stata dimessa dall’ospedale

Annabella Prisco è stata dimessa dall’ospedale Moscati, dove era stata ricoverata ieri pomeriggio in seguito al gravissimo incidente stradale in cui ha perso la vita la sorella Debora, di soli 17 anni.

Annabella, 26 anni, era alla guida della Smart che, per cause ancora da stabilire, si è ribaltata terminando la sua corsa contro un’altra autovettura, in via Due Principati ad Avellino.

Per la sorella Debora, sbalzata dall’auto, non c’è stato nulla da fare.

Shock e ferite lievi per la sorella Annabella, la prima a chiamare i soccorsi e ad avvisare la famiglia.