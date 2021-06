Avellino, il bomba-day è per 18 luglio

La rimozione dell’ordigno bellico che da anni si trova nel pressi del torrente Fenestrelle di Avellino, è prevista per il 18 luglio.

Così è stato stabilito al termine di un sopralluogo sul posto, svolto da parte dei responsabili del Comune di Avellino, dell’Esercito e della Prefettura.

La macchina organizzativa si metterà subito all’opera per predisporre il lavoro ma è stata individuata in alternativa la data del 25 luglio nel caso in ci non dovesse essere possibile ottenere ogni garanzia per la data indicata.

Per il “bomba-day” dovranno essere evacuate circa 2500 persone che risiedono o svolgono attività lavorativa nella zona in cui si trova l’ordigno la cui rimozione avrà un costo di circa 50mila euro che dovrà accollarsi il Comune di Avellino.