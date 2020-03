Avellino, grave incidente in Via Roma: ma dove andavano quegli automobilisti?

Un grave incidente stradale si è verificato in pieno centro ad Avellino, in una situazione insolita di traffico ridotto o praticamente nullo e in un orario di assoluta tranquillità.

Una ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a piazza Gaetano Perugini, ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Nel violento impatto rimanevano ferite due persone, affidate alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.

Rimaneva danneggiato un segnale stradale e alcuni pannelli pubblicitari che delimitavano la carreggiata.

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

In una giornata in cui nessuno dovrebbe uscire da casa, salvo che per comprovate e urgenti necessità, ci sarà da accertare dove stessero andando quegli automobilisti che, ritenendo di percorrere una città vuota, si sono scontrati finendo in ospedale dove i medici non hanno tanto tempo a disposizione da dedicare a protagonisti di incidenti stradali.