Avellino, grave incidente in pieno centro nella notte: tre feriti

Grave incidente stradale, a tarda ora, ad Avellino.

E’ avvenuto all’incrocio tra Via Roma e Via Guido Dorso dove solitamente è in funzione un impianto semaforico.

Nella giornata che ha fatto dannare gli automobilisti per il caos di traffico registratosi nel capoluogo, senza che esso fosse disciplinato da vigili urbani, si è verificato questo incidente provocato probabilmente dal mancato rispetto del segnale di precedenza oppure dalla forte velocità.

Fatto sta che si è registrata una collizione tra due autovetture . L’impatto è stato talmente forte che una delle due auto è finita poi contro un palo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente dall’abitacolo.

Tre feriti in condizioni ritenute preoccupanti e per questo trasportati in ospedale per le cure del caso. Gli altri occupanti delle due autovetture (quasi tutti giovani) sono stati medicati sul posto.