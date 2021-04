Avellino, fiamme nello studio di radiologia: intervento dei pompieri

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 21’00 di oggi 17 aprile, sono intervenuti in centro città e più precisamente in via Carlo Del Balzo, per un incendio che si è sviluppato sul terrazzo al primo pino di uno studio di radiologia.

Le fiamme sono state prontamente spente, utilizzando anche un mezzo tridimensionale, evitando che le stesse si propagassero all’interno della struttura.