Avellino, che succede? Auto incendiata in pieno centro

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti questa notte in centro città, e più precisamente in via Salvatore De Renzi, per un incendio di un’autovettur, una Kia Sportage parcheggiata nei pressi della Banca Monte Paschi di Siena.

Le fiamme che hanno interessato il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’auto.

Danneggiata anche una seconda auto parcheggiata nei pressi.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio.