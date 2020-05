Avellino, bomba al Centro per l’Impiego: arriva De Luca “Indagini rapide”

“E’ un segnale brutto, inquietante: non è un petardo, è una bomba vera e propria”, sono state le prime parole del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, giunto verso mezzogiorno ad Avellino per compiere un sopralluogo presso il Centro per l’Impiego, un ufficio che da qualche anno fa riferimento alla Regione Campania.

“Un fatto preoccupante, in questo momento particolare. E’ una cosa grave che richiede una indagine accurata con risposte rapide. Ne parlerò con il premier Conte perchè la situazione è seria”, ha sottolineato ancora il Governatore facendo riferimento alla situazione economica provocata dalla mancanza di lavoro e dalle aspettatite di tantissime persone che non hanno ricevuto i sostegni promessi dal Governo e dalla Regione.

“Sono venuto a portare la mia solidarietà ai dipendenti degli uffici che in questo periodo sono oberati di lavoro e ho voluto ringraziarli di persona”, ha aggiunto pure De Luca.

Le indagini sono in corso.

Non sarà difficile individuare gli autori dell’azione che ha portato allo scoppio di una bomba carta dinanzi all’ufficio assai frequentato, dove tanta gente si rivolge agli impiegati per chiedere possibilità di lavoro.

Ci sono telecamere di sorveglianza in zona, basterà visionare i filmati per verificare le persone che si sono mosse in quella zona, in un orario in cui le strade erano praticamente deserte, intorno alle 23,45 di ieri sera.

Le indagini sono state affidate alla Digos della Questura di Avellino e vengono personalmente seguite dal Questore Maurizio Terrazzi, dal quale si attendono risultati immediati.

Lo stesso presidente De Luca ha sollecitato il responsabile dell’ordine e sicurezza della provincia di Avellino ad individuare al più presto gli autori del gesto dimostrativo.

Inutile fare chiacchiere, insomma, occorrono risposte concrete.