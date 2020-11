Autostrada A16, solito incendio: stavolta va a fuoco un autocarro

Ennesimo incendio lungo l’autostrada Napoli-Bari, in territorio irpino. Si è ormai perduto il conto degli automezzi andati a fuoco, nell’ultimo anno, ma nessuno sa fornire una spiegazione.

Nella tarda serata di ieri 31 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato un camion in transito che trasportava pedane in legno.

Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, quella del distaccamento di Bisaccia è quella del distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento le fiamme che avvolgevano il pesante automezzo.

L’uomo alla guida, proveniente dalla Puglia e diretto a Somma Vesuviana, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, ha fatto appena in tempo a fermarsi, ma non ha subito conseguenze.

Rallentamenti del traffico si sono avuti durante le operazioni di soccorso.