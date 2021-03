Auto contro il muro a San Martino V.C.: passeggeri incastrati liberati dai VdF

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a San Martino Valle Caudina, in via Torritiello, congiuntamente ai colleghi del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva la sua corsa contro un muretto in cemento che delimita la strada ed un palo sempre in cemento dell’energia elettrica.

I due uomini a bordo, sono rimasti incastrati, e sono stati liberati dalla squadra di Bonea, giunta per prima sul posto, ed affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso gli ospedali Rummo e Fatebenefratelli di Benevento, per le cure del caso.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.