Ariano Irpino: falso avvocato porta via seimila euro ad anziana

Ancora una truffa ai danni di un’anziana.

Una ultraottantenne di Ariano Irpino è stata contattata telefonicamente dal malvivente che, spacciandosi per “avvocato”, la convinceva che occorrevano 2mila euro per evitare l’arresto del nipote, bloccato in caserma per aver provocato un grave incidente stradale.

Dopo poco un soggetto si è presentato a casa dell’anziana la quale, in preda al panico, gli chiedeva di prendere la somma richiesta, indicandogli il cassetto dove custodiva i suoi risparmi.

Ovviamente il delinquente non si accontentava dei 2mila euro ma prendeva tutto (circa 6mila euro) e fuggiva via.

Insospettita da tale azione, la donna ha contattato il familiare. E solo a questo punto non aveva più dubbi del raggiro e non esitava ad allertare i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.