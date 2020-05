Appalti pilotati dalla ‘Ndrangheta: arresti e sequestro di beni anche in Irpinia

Arresti e sequestro di beni: l’operazione di polizia giudiziaria, affidata al personale della Guardia di Finanza, è in corso dalle prime luci dell’alba in diverse province italiane: anche in quella di Avellino sono in azione le fiamme gialle per eseguire provvedimenti cautelari personali e patrimoniali.

Sono 11 i funzionari pubblici coinvolti mentre i sequestri di beni e imprese ammontano a oltre 103 milioni di euro.

Oltre che in Irpinia, i finanzieri hanno notificato gli atti a soggetti implicati a vario titolo nell’operazione “Waterfront”, agendo anche nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Benevento, Milano, Alessandria, Brescia, Gorizia, Pisa, Bologna, e Roma.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, è stata disposta in seguito alle indagini che hanno portato alla luce l’esistenza di un cartello criminale composto da imprenditori e pubblici ufficiali ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta aggravata dall’agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione ed altri gravi reati.