Altavilla Irpina, incendio in una abitazione: morta una donna

Per cause in corso di accertamento, un incendio è divampato in un’abitazione situata in via Capone ad Altavilla Irpina.

A causa di ciò è deceduta una donna di 87 anni.

Le indagini vengono svolte dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno provvedendo ad acquisire elementi utili per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio e la morte della donna.