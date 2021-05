Zirko alla consolle: emozioni musicali da Radio Punto Nuovo

Nel settore il suo nome e’ un brand. Zirko, all’anagrafe Enzo Fauci, 66 anni ben portati, dopo oltre 48 anni di presenza distintiva in discoteca, approda in radio e lo fa una superstation regionale, ai vertici del gradimento: Radio Punto Nuovo.

Prudente l’innesto da parte dello station manager, Bruno Gaipa, che ha aperto, dallo scorso 3 maggio, un primo spazio quotidiano di circa 4 minuti, dal titolo “Punto Nuovo Gold” , in onda alle alle 15.45, in cui Zirko, collaborato da Luca Preziosi, propone un disco remix, con l’originalità impattante del suo stile artistico.

Ogni sabato sera, invece, dalle 22 , a partire dal prossimo 15 Maggio, dopo “Punto Nuovo Gold “ (musica di riascolto selezionata dal dj Lucio Belmonte e dal direttore musicale della radio, Francesco Bocciero ) il maestro si metterà in consolle per 60 minuti, ad alto impatto emotivo, con “Punto Nuovo Extra Gold“, un distillato di successi, valorizzati con le piu’ appropriate tecniche di missaggio.

L’interesse non solo del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori, e’ tangibile.

L’uomo che nel 1973, alla guida del leggendario negozio di dischi “Ananas & bananas“ di Avellino, eccelleva per le sue coinvolgenti intuizioni musicali, sara’ in grado di dimostrare la conversione in digitale – imposta dai tempi moderni – della sua grossa cilindrata analogica?

In pratica, dopo aver fatto ballare 5 generazioni, Zirko sara’ in grado di stupire anche nel competitivo panorama radiofonico, rivolgendosi ad un pubblico meno adulto, variegato e molto esigente ?

Staremo a sentire per capire.