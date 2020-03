VIDEO – Coronavirus: dall’ospedale la testimonianza choc della veterinaria di Savignano Irpino

Sono Daniela De Rosa medico veterinario della provincia di Avellino, sono uno dei primi casi positivi ad Ariano Irpino: inizia così la drammatica testimonianza di una donna che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro (“Una scelta ponderata”, ha spiegato nel videomessaggio) a quanti continuano a scherzare con il fuoco, a non rendersi conto della gravità della situazione.

La donna di 43 anni, sposata e madre di due bambine, abita a Savignano Irpino e lavora all’Asl di Avellino quale dirigente del servizio veterinario.

E’ ricoverata all’Ospedale “Rummo” di Benevento, da dove ha voluto offrire la sua testimonianza affichè serva da monito per tanta gente che non ha compreso la gravità della situazione.

Messaggio da brivido

Il suo messaggio, su cui poi riflettere seriamente, va ascoltato con attenzione: fa rabbrividire.

Dice la donna attraverso il suo video registrato: “Un messaggio scritto con una foto non avrebbe suscitato la stessa reazione che voglio provocare”, ha detto la dottoressa per fare giungere il suo allarme a destinazione.

Prima i ringraziamenti della dottoressa De Rosa: “Innanzitutto e sopra ogni cosa desidero fare i ringraziamenti a chi mi ha aiutato, dal sindaco del mio paese Savignano Irpino ai componenti della Protezione Civile che si sono prodigati per aiutare me e la mia famiglia per affrontare questa dura situazione”.

Poi la prima buona notizia: “Il mio tampone è finamlente risultato negativo e sono in via di guarigione ma quanti riusciranno a salvarsi?”.

Tutti colpevoli

“Ho voluto metterci la faccia, magari in questo momento non è bella, ho voluto farmi vedere con il mio amico respiratore che mi ha salvato la vita, insieme ai medici”.

Tra le altre cose ha detto: “Quanti di voi non si sono sentiti in obbligo di mettersi in quarantena? Se sono qui è per l”atteggiamento sbagliato di queste persone”.

E ancora: “Ognuno doveva fare la propria parte, inutile prendersela con le istituzioni, siamo stati tutti colpevoli e diversi livelli e gravi. Tutti colpevoli soprattutto chi lo ha fatto deliberatamente e delinquere”.

Il suo appello alla popolazione: “Molti non hanno capito, non hanno rispettato i decreti ela quarantena.Per questo hanno messo in pericolo la loro vita e quella del prossimo”.

