Un’altra donna di Ariano Irpino positiva al Covid-19, la situazione si aggrava

C’è un’altra persona contagiata ad Ariano Irpino.

Il comunicato dell’Asl di Avellino è stato emesso poco prima della mezzanotte e rende conto di una situazione che si aggrava ulteriormente nella zona dell’Arianese, nella quale si è finora registrata la maggior parte dei soggetti positivi al test.

Proprio la scellerata gestione dell’emergenza – presso l’ospedale di Ariano Irpino – è legata al rischio di contagio al Coronavirus ha comportato il rischio di un numero rilevante di persone che potrebbero essere state destinatarie del micidiale virus.

Presso quella struttura sanitaria non è stata rispettata la modalità prevista per l’accesso al Pronto Soccorso proprio da parte del medico che ha accompagnato la moglie al “Frangipane”. Entrambi sonopoi risultati positivi al tampone.

(LEGGI QUI)

In Irpinia sono complessivamente sette le persone contagiate: cinque di Ariano Irpino, una del limitrofo Savignano Irpino e un uomo di Mercogliano.

Non si è ancora saputo se la donna contagiata appartenga o meno allo stesso nucleo familiare del ginecologo in servizio presso l’Ospedale Frangipane e di sua moglie. Neanche si conosce l’età della donna.

Questo aspetto continua a tenere in ansia parecchie persone perchè una delle figlie dei coniugi risultati positivi al Covid-19 lavora presso un centro di riabilitazione di Avellino.

Il testo del comunicato emesso dall’Asl di Avellino testualmente recita:

“È risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato su una donna residente ad Ariano, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

3

L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso”.