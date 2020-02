Un direttore artistico per il Comune di Altavilla Irpina: come candidarsi

Dopo l’incontro avvenuto sul finire dell’estate 2019, tra Il comune di Altavilla Irpina Av, la Proloco Altavillese e i rappresentanti di associazioni del territorio in cui si è siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio attraverso le risorse culturali, turistiche, folkloristiche a partire dagli eventi che tradizionalmente si svolgono in paese, e’ partita la manifestazione d’interesse per individuare un direttore artistico da assumere nel Comune di Altavilla Irpina.

L’amministrazione comunale attraverso l’assessore alla cultura Olimpia Luongo e il consigliere delegato al turismo e spettacolo Francesco La Bella ha deciso di far partire la manifestazione d’interesse per selezionare tra i professionisti che parteciperanno la figura idonea a ricoprire il ruolo di gestore degli eventi estivi altavillesi, tra cui il “Palio dell’anguria” e “Per le vie della Regina”.

Il nuovo direttore artistico che avrà un compenso economico dovrà occuparsi «della progettazione e del coordinamento per la realizzazione di un ciclo di iniziative artisticoculturali che possano costituire un incentivo per il turismo sul nostro territorio per il biennio 2020/2021.

Bando integrale e moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Altavilla Irpina a questo indirizzo www.comunealtavillairpina.gov.it.