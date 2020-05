Trasporti in Irpinia: Air Mobilità, ecco le difficoltà per gli utenti

Con un comunicato stampa, l’Air Mobilità ha cercato di fornire informazioni circa le modalità di trasporto in provincia di Avellino.

Alla luce di quanto contenuto, appare poco chiaro e assai confuso il piano predisposto dall’azienda che fa sapere di avere rimodulato le fermate e stabilito nuove regole per i viaggiatori.

In sintesi, non saranno venduti biglietti a bordo dei pullman ma “presso le apposite rivendite”, delle quali però non viene fornito un elenco (molti esercenti preferiscono non vendere i biglietti).

I posti a bordo dei bus saranno la metà della capienza consentina ma non vengono indicati numeri.

Viene spiegato che chi vorrà sapere di più dovrà leggere quelle che ogni autobus riporterà le indicazioni del numero di passeggeri che potranno salire a bordo.

Se non ci sarà posto per tutti i potenziali utenti, come sarà regolamentata la lista di attesa?

Questo non è scritto nel comunicato.

Si legge, però, che Air Mobilità potrà intraprendere le opportune azioni per la risoluzione di eventuali criticità, come non effettuare fermate.

Evitiamo di riportare le ulteriori imbarazzanti informazioni fornite dalla società di trasporti, come ad esempio “Ai viaggiatori si ricorda che per potere accedere a bordo dei pullman di Air Mobilità è obbligatorio l’uso della mascherina o di una protezione di stoffa che copra bocca e naso.

Ma come? L’uso della mascherina è obbligatorio in Campania, non c’è certamente bisogno di questo tipo di comunicazioni.

Per cui quanti volessero avventurarsi alla ricerca di più comprensibili informazioni, potranno consultare direttamente il sito di Air Mobilità.

Magari troveranno scritto a chi sono affidati i controlli per occupare i posti sui bus e la verifica delle persone che non indossano le mascherine. Sarà l’autista a fare scendere quei passeggeri?