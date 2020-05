Stasera il Sindaco di Avellino fa Festa da Barbara D’Urso

Hanno tentato di farlo desistere ma il Sindaco di Avellino è stato irremovibile: Gianluca Festa ha accettato l’invito di Barbara D’Urso.

Salvo improbabili ripensamenti dell’ultimo momento, il sindaco farà Festa anche durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso” di questa sera, su Canale 5.

Racconterà il suo sogno da bambino (“Fare il sindaco di Avellino”), le sue gesta da cestista con la Scandone e dell’esordio in serie A, si esibirà in qualche performace canora, finirà con il parlare della sua partecipazione alla movida quando, ieri sera, ha cantato e saltato insieme ai giovani di Avellino.

Scusa Salerno

Sarà l’occasione per tentare di giustificarsi – dinanzi all’Italia intera – per quella partecipazione a un assembramento che è vietato dalla legge: le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Dopo averlo fatto attraverso un post – la tipica toppa peggiore del buco – raccontando situazioni smentite dai fatti, Festa dovrà spiegare perchè non ha fatto intervenire i vigili urbani di Avellino, allertando – a suo dire – solo successivamente le forze dell’ordine.

Sicuramente si scuserà con la gente di Salerno per quei cori indirizzati contro il popolo salernitano e, in particolare, nei confronti di un esponente di quella città, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Gianluca Festa sarà in buona compagnia e si sentirà sicuramente a proprio agio, durante il collegamento esterno con Barbara D’Urso.

Durante la trasmissione di Canale 5, si parlerà di rotture (quella definitiva, ormai, tra Festa e De Luca) e ritorni di fiamma.

Dopo una prima parte dedicata all’emergenza Coronavirus (ma ad Avellino c’è l’immunità di pecora, per cui l’argomento interessa poco…), ci sarà pure Loredana Lecciso in trasmissione per raccontare del suo recente ricongiungimento con Albano. Questi ultimi mesi sono stati difficili per la Lecciso che ha dovuto dividere il suo uomo maturo con Romina Power.

Magari la Lecciso approfitterà della presenza di Gianluca Festa in trasmissione e strizzerà l’occhio – a distanza – al piacione di Avellino.