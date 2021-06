Sirpress di Nusco, è Masucci il coordinatore sanitario del gruppo

Gli effetti collaterali dell’uso prolungato delle mascherine nei luoghi di lavoro

è stato l’argomento discusso alla Sirpress di Nusco.

Valerio Gruppioni presidente del gruppo Sira ha presentato alle parti sociali il

professore Armando Masucci docente universitario specialista in medicina

del lavoro e tossicologia che assumerà l’incarico di coordinatore sanitario

dell’intero gruppo.

Dopo la firma del contratto di 2°livello dichiara il Segretario Generale della

Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino, Gruppioni ha voluto investire sulla salute

delle persone mettendo in campo un grande esperto come il professore

Masucci consulente di grandi gruppi nazionali e nostro comprovinciale.

Il progetto pilota per la salute e la sicurezza dei lavoratori della Sirpress,

continua Zaolino diventerà molto presto un caso di scuola adatto anche alle

altre fabbriche.

Si procederà con analisi specialistiche presso laboratori con attrezzature

d’avanguardia per la individuazione dei metalli pesanti nel sangue e la

sostituzione delle mascherine con le visiere per evitare ulteriori complicazioni.

Da lunedì il professore Masucci, incontrerà singolarmente tutti i lavoratori

della Sirpress e sarà concordato un percorso di indagine sanitaria con

alcune analisi molto innovative (linfociti e reticolociti) che daranno

indicazioni precise sulla presenza o meno d’ infiammazioni nell’organismo dei

lavoratori.

Il segnale che arriva da Nusco, conclude Zaolino è che la ripresa e lo

sviluppo si possono coniugare con la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E questo progetto pilota ne è esempio pratico.