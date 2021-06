Sant’Angelo dei Lombardi: inaugurazione del centro sportivo Borgo San Rocco

Domenica 27 giugno 2021verrà inaugurato il centrosportivo “Borgo SanRocco-PiazzaDiaz” alle ore17.00.

L’inaugurazione del centro, area ripristinata e riqualificata, è un progetto fortemente voluto dalla locale Amministrazione Comunale in considerazione dell’impatto del Covid sulla Comunità, per i grandisacrifici, in termini di socializzazione, compiuti dai più giovani e lo stop che ha subito lo sport.