Provincia di Avellino, altro che traforo: meglio sistemare le strade

Vagonate di milioni di euro per realizzare il traforo sotto il Monte Partenio e collegare la Valle Caudina con il Mandamento?

Macchè, meglio migliorare la viabilità delle dissestate strade della provincia di Avellino anzichè pensare a opere faraoniche realizzabili tra una trentina di anni.

Soldi spesi sicuramente meglio, dunque, e lavori apprezzati dai cittadini.

Al via un piano di interventi sulla rete stradale di competenza della Provincia.

Sono stati affidati alle imprese aggiudicatarie i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 189-221 – Primo lotto – che interesseranno il territorio del Comune di Bisaccia e la Fondo Valle Ufita. L’importo dei lavori è

pari a 501.094,27, oltre Iva.

Ammonta, invece, a 310.789,57, più Iva, l’investimento per i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 80, 132 e 194 nei Comuni di Avella, Sperone e Baiano.

Sempre lavori di messa in sicurezza riguarderanno la ex SS 374 a Summonte, nel tratto che va dalla SS 7 bis, alla SS 7 a Rotondi; medesimo intervento sulla Sp 269 nel tratto compreso tra la ex SS.88, fino all’abitato di

Mercogliano.

Si tratta di un primo lotto per complessivi 364.930,31 euro, oltre Iva, che interesserà i territori dei Comuni di Mercogliano, Rotondi e Summonte.

Ammonta a 161.629,43, oltre Iva, l’importo dei lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale della Sp 67 nel territorio del Comune di Candida.

Un altro intervento di messa in sicurezza è relativo alle SS.PP. 42 e 55 nei erritori dei Comuni di Santa Paolina, Chianche, Montefusco e Petruro Irpino per un importo dei lavori pari a 476.776,51, oltre Iva.

Sono in corso le procedure di gara, invece, per l’affidamento dei lavori di ripristino funzionale e di adeguamento della strada in località Maggiano delle Rose (secondo tratto) nel Comune di Vallata.

3

L’investimento è pari a 350mila euro, oltre Iva.