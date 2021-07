Altro prestigioso riconoscimento per l’IC Colombo Solimena di Avellino in un anno ricco di soddisfazioni. Noemi Dalia, un’alunna della classe 3F Apple della scuola secondaria di I grado “Solimena”, ha ricevuto una menzione speciale per il suo elaborato al Premio “TotaLife Onlus .

“LA SCUOLA ED IL NOSTRO FUTURO”, la tematica scelta dall’Associazione per la VI^ edizione del premio, in collaborazione con la Luiss di Roma e con la consulenza della “Società Filosofica Italiana”, sezione di Avellino, per la stesura di un elaborato da parte di alunni meritevoli segnalati dalle scuole secondarie di I grado della provincia di Avellino.

L’ iniziativa è finalizzata a stimolare alla pratica della scrittura in lingua Italiana, dando la possibilità a ciascun candidato di evidenziare abilità cognitive e pensiero critico, competenze trasversali, originalità creativa nell’analisi dei problemi e capacità di indicare soluzioni concrete.

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 6 luglio 2021.