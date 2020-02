Prefettura di Avellino, riunione per allarme Coronavirus: le decisioni

Venticinque persone saranno sottoposte al tampone per verificare possibile contagio da Coronavirus: sono quelle rientrate in alcuni paesi dell’Irpinia da quelli in provincia di Lodi.

Questa è una delle decisioni emerse nel corso dell’incontro avvenuto presso la Prefettura di Avellino con la partecipazione dei rappresentanti dell’Asl di Avellino, di enti ed istituzioni e forze dell’ordine.

Si svolgeranno regolarmente le manifestazioni per il Carnevale, così come le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle scuole, dopo questi due giorni di vacanza. Resteranno chiuse soltanto le scuole a Lauro, come da decisione del sindaco di quel comune.

“La situazione è sotto controllo e perciò non ci sono motivi per annullare la manifestazioni pubblichee gli eventi sportivi”, ha fatto sapere il Prefetto di Avellino, Paola Spena che ha voluto tranquillizzare: “La guardia resta alta ma nessuna preoccupazione”.