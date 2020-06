Ospedale Moscati, guardate quanti soldi spesi per i percorsi Covid-19

Quelle che vi proponiamo solo solo alcune delle delibere relative alle spese sostenute dall’azienda ospedaliera Moscati per l’adeguamento degli ambienti sanitari, la trasformazione della palazzina Alpi e per la realizzazione dei percorsi Covid-19.

Lavori decisi in seguito al summit svoltosi al Moscati con gli ispettori della Regione (nella foto).

E’ solo una parte della spesa sostenuta per fare fronte all’emergenza. Somme destinate a due aziende irpine che hanno ottenuto l’affidamento dei lavori in seguito alle procedure con ribasso del prezzo base, svolgendo il compito affidato in tempi rapidi e in un periodo davvero complicato.

La ditta Papa Service di Ospedaletto d’Alpinolo ha svolto i lavori che si è aggiudicato con una offerta a ribasso di circa il 10% per un valore che sfiora i 350mila euro.

Ecco le delibere

Altri 43mila euro sono stati destinati alla ditta di fiducia Rocena s.r.l. di Baiano per lavori edili e di impiantistica effettuati presso l’ospedale Moscati di Avellino.