Ospedale Moscati, c’è un nuovo direttore al servizio test rapidi e tamponi

Finalmente ufficializzato il nuovo direttore f.f. della struttura complessa “medicina del lavoro e radioprotezione” in sostituzione del dott. Armando Masucci, passato ad un altro ruolo, lontano dall’ospedale Moscati di Avellino.

La struttura in questione è quella che si occupa del servizio di effettuare i prelievi su pazienti per test rapidi e tamponi.

Con delibera numero 406 immediatamente esecutiva, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Moscati di Avellino, su proposta della responsabile delle risorse umane Amy Morrison, ha attribuito l’incarico alla dottoressa Rossana Formato.

La dirigente medico, di fatto, già sostituiva il collega Masucci quasi dall’inizio della pandemia.

L’incarico, come precisato nella delibera, è temporaneo in attesa dell’attivazione di un avviso interno per conferire, effettivamente ed in base ai titoli, l’incarico precedentemente ricoperto dal dottor Masucci.

A quest’ultimo manager, in passato più volte indicato come possibile Direttore Generale di ASL Avellino oppure dello stesso Moscati, finalmente è stato dato un incarico.

Da un altro ente, però: da qualche settimana Armando Masucci è il Direttore Generale di Irpinia Ambiente, la partecipata del Comune di Avellino che si occupa di rifiuti.