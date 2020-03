Obbligo di quarantena per chi arriva in Irpinia dal nord e segnalazione all’Asl: dure sanzioni

Con l’ordinanza numero 8 firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Irpinia e in tutta la Campania, da ieri 7 marzo 2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle 11 province indicate nel decreto ministeriale.

La disposizione ha effetto immediato e fino al prossimo 3 aprile.

Tali persone dovranno “mantenere lo stato di isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali” ed osservare “il divieto di spostamenti e viaggi”, rimanendo raggiungibili “per ogni eventuale attività di sorveglianza”.

Inoltre c’è l’obbligo di comunicare tale rientro all’Asl componendo il numero verde 800 055 955. Dovrà farlo il soggetto direttamente interessato, i suoi familiari e chiunque sia a conoscenza di tale rientro.

Chiunque non osservi tale provvedimento, a norma dell’art. 650 del codice penale, sarà punito – se il fatto non costituisce un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro.

Con la stessa ordinanza è stata disposta la chiusura di piscine, palestre e centri benessere in tutta la Regione.

Il Prefetto assicurerà l’esecuzione delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Governatore della Campania.

Intanto le persone che da ieri sera si sono messe in viaggio, a mezzo di treni e autobus, sono state tutte identificate attraverso un servizio di controllo effettuato dalla Polizia Ferroviaria e dalla Polizia Stradale lungo il percorso dei mezzi pubblici. Così pure moltissime persone che viaggiavano in auto.

Tutti quelli identificati, in particolare, dovranno eseguire quanto disposto dall’ordinanza e dare comunicazione del loro arrivo all’Asl competente oppure al sindaco del comune in cui soggiorneranno, per non incorrere nelle sanzioni previste dal decreto.