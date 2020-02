Nuovo allarme Coronavirus in Irpinia: due famiglie in quarantena a Solofra

Aumenta il numero delle persone sottoposte a quarantena in Irpinia. Dopo i casi di Montefusco e dei tre centi della Valle del Lauro (Moschiano, Taurano e Lauro), adesso si aggiungono due famiglie residenti a Solofra.

Il Sindaco Michele Vignola, con propria ordinanza, ha ordinato la misura della quarantena nei confronti di cinque persone facenti parte di due nuclei familiari di Solofra.

Nella prima ordinanza (omettiamo numero e nomi per motivi di privacy) il Sindaco scrive: “Venuto a conoscenza che i signori (omissis), tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare, residenti in Solofra in Via (omissis), hanno soggiornato nel Comune di Casalpusterlengo (Lodi) dal 20 al 22 febbraio scorso, effettuati gli accertamenti del caso confermati dal capofamiglia e considerato che tale Comune fa parte dell’elenco di quelli interessati dal focolaio del COVID-19, come individuati dal Ministero della Salute, ordina ai signori (omissi dei tre nominativi) la misura della quarantena per giorni 14, fino al 6 marzo compreso, con sorveglianza dinamica a cira delle forze dell’ordine del territorio comunale, della Polizia Municipale e dell’ASL di Avellino.

Nel periodo indicato i destinatari dell’ordinanza non dovranno uscire dalla propria civile abitazione all’indirizzo di residenza, non dovranno avere contatti con soggetti terzi e tale restrizione sarà oggetto di controllo da parte delle predette Autorità.

Questo primo nucleo familiare è composto dal capofamiglia di 56 anni, dalla moglie di 50 anni e dal figlio di 22 anni.

Il secondo provvedimento, con le identiche prescrizioni, riguarda invece un nucleo familiare di due persone: madre di 58 anni e figlio di 22 anni, residente in una delle frazioni di Solofra.

Queste due persone hanno soggiornato un giorno a Somaglia, in provincia di Lodi (altro comune facente parte dell’elenco di quelli interessati dal focolaio del COVID-19) e un giorno a Milano facendo rientro a Solofra sabato 22 febbraio.

Dette persone sono obbligate a seguire, in maniera puntuale, le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie.

Con questi due nuclei familiari di 5 persone, il numero di soggetti sottoposti a quarantena in provincia di Avellino – al momento – è di 35 persone. Per la precisione 4 persone a Montefusco, 13 a Lauro, 4 a Taurano, 5 a Moschiano, 4 a Carife e ora 5 a Solofra.