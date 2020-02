Nessun caso Coronavirus in Irpinia: lunedì scuole chiuse, ecco dove

Nessun caso di Coronavirus in Irpinia: negativi gli otto test esaminati presso l’ospedale Cotugno di Napoli relativi alle persone ritenute a rischio infezione residenti in provincia di Avellino.

Prosegue la quarantena fiduciaria in casa, per motivi precauzionali, per le persone rientrate dalla provincia di Lodi e residenti nei comuni di Montefusco, Moschiano, Lauro, Taurano, Solofra Mirabella, Mercogliano, Carife, Caposele

Resteranno chiuse pure lunedì 2 marzo alcune scuole in provincia di Avellino, quelle situate nei territori comunali di Lauro, Mercogliano e Monteforte Irpino mentre – salvo decisioni dell’ultima ora – riapriranno tutte le altre della provincia dove dovrebbero essere state compiute (si spera…) con oculatezza le operazioni di pulizia e igienizzazione.