Montoro, chiusa la fontana pubblica: famiglie costrette a patire la sete

Non c’è pace per l’unico fontanino pubblico presente nella popolosa frazione montorese, Borgo.

La fontana che guarda la Chiesa parrocchiale di S.Leucio, dopo essere stata riattivata in seguito alle proteste dei cittadini, è stata dresa nuovamente non funzionante, solo appena qualche giorno dal ripristino.

Atto vandalico o interruzione dell’ente gestore dell’acqua pubblica?

Il consorzio provinciale per la distribuzione dell’acqua sicuramente fornirà una valida spiegazione, attraverso il suo attivissimo ufficio stampa.

L’unica certezza è che la mancanza della fontana impedisce a molte famiglie disagiate, che non hanno l’acqua in casa, di attingere dal rubinetto pubblico questo bene prezioso necessario per dissetarsi e per l’igiene personale.

Sembrerà incredibile ma nell’anno 2021 ci sono ancora famiglie che non possono pagare l’acqua e sono costrette a utilizzare quella della fontana pubblica.