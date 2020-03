Montella, il divieto del Sindaco alla popolazione: “Non potete andare in campagna”

Con una apposita ordinanza, il sindaco di Montella ha vietato ai suoi concittadini di recarsi in campagna, infrangendo così il divieto di restare a casa.

Molte persone, infatti, avevano accampato quale motivazione per uscire di casa quella di raggiungere il proprio fondo agricolo per andare a effettuare coltivazioni non meglio specificate.

Bene ha fatto il sindaco Rizieri Buonopane a disporre il divieto con l’ordinanza in cui si pone in evidenza che non è possibile recarsi presso in fondo agricolo se non si esercita l’attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Ecco l’ordinanza