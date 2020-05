Monteforte Irpino, dopo 16 anni s’inaugura la Caserma dei Carabinieri

L’inaugurazione è imminente ma fino a quando non ci sarà il taglio del nastro, nessuno vuole credere che sia vero.

Semplicemente perchè sono trascorsi ben sedici anni per la realizzazione dell’opera che sarà inaugurata quasi certamente il prossimo 2 giugno, anno 2020 ovviamente.

Quel giorno sarò finalmente aperta la Caserma dei Carabinieri, alla Via Santa Maria di Monteforte Irpino.

L’annuncio è stato dato ufficialmente dal sindaco Costantino Giordano, per l’occasione particolarmente emozionato e contento.

«Siamo soddisfatti per questa notizia che non esito a definire storica. Ritengo che la consegna della Caserma all’Arma dei Carabinieri rappresenti un incremento del senso di sicurezza che le Istituzioni garantiscono ai cittadini. Si tratta di un Presidio di Legalità che abbiamo l’orgoglio di annunciare proprio nella giornata dedicata alla legalità, in tutta Italia»

Dopo 16 anni l’iter burocratico s’è finalmente concluso.

Con l’atto Consiliare n. 78 del 2004, il Comune di Monteforte Irpino cedeva a titolo gratuito il suolo prospicente il campus scolastico in località Santa Maria al Provveditorato delle Opere Pubbliche, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Da allora una serie di vicissitudini di natura tecnica e burocratica ne hanno impedito l’effettivo completamento.