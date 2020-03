Meteo in Irpinia, tutti in casa e… fuori nevica

Le previsioni meteorologiche si sono puntualmente concretizzate.

Tre giorni fa erano state annunciate nevicate e forte freddo in Irpinia

Da qualche ora una nevicata interessa la provincia di Avellino. Un motivo in più per restare in casa rispettando le rigide disposizioni in tema di prevenzione Coronavirus.

Nessun disagio alla circolazione, ovviamente, visto che ci sono pochissimi veicoli in giro.