Mercogliano, secondo tampone positivo: c’è un altro medico contagiato

Nel bollettino diramato quotidianamente dall’Asl di Avellino, risulta un nuovo caso di tampone positivo al Covid-19 per un cittadino residente a Mercogliano.

Rispetto agli esami effettuati dall’AORN “Moscati”, tra gli 11 tamponi positivi al Coronavirus. c’è quello che riguarda un residente di Mercogliano, comune di cui non è originario.

Si tratta di altro medico, dopo quello di cui si è avuto notizia scorsa settimana, relativo a un sanitario in servizio presso il Cardarelli di Napoli.

Anche in questo caso si tratta di medico che risiede a Mercogliano ma lavora a Sant’Angelo dei Lombardi.

Intanto si registra una dichiarazione del Sindaco Vittorio D’Alessio: “Continuiamo a rispettare tutte le regole. Solo così riusciremo a sconfiggere questo mostro che ha colpito in particolare i professionisti che, per loro sfortuna, fanno i conti tutti i giorni con il Coronavirus. Con il ribadire solidarietà agli angeli che operano nelle corsie degli ospedali e nelle cliniche, invito i miei concittadini a stare tranquilli, la situazione è monitorata. In ogni caso prenderemo tutte le precauzioni per circoscrivere, anche stavolta, il numero di contatti del medico interessato”.