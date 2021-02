Mercogliano ospita i vip: dopo Luxuria è in arrivo Lele Mora

Ospiti particolari in arrivo a Mercogliano. dopo i recenti passaggi di esponenti della politica e dello spettacolo, come Vladimir Luxuria e altri partecipanti alla festa della Candelora, ecco in arrivo un altro gruppo di vip.

E’ per il weekend del 20 e 21 febbraio l’appuntamento con “Vip in alta quota” che farà tappa a Mercogliano in provincia di Avellino.

Volti della TV, giornaliste e influencer saranno presenti insieme a Beppe Convertini conduttore di Linea verde, le giornaliste Anna Di Chiara, Vittoriana Abate e l’agente dei vip Lele Mora.

Ci saranno pure altri ospiti che arricchiranno la kermesse patrocinata dal comune di Mercogliano.