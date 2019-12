Luca Abete: un video particolare dedicato ad Avellino

Luca Abete, avellinese doc, ha pubblicato su Facebooka questo link https://fbwat.ch/1dkfNZq6tnFJt8rL con il suo oramai tradizionale video di NATALE, per fare gli Auguri a tutti i suoi followers, dal titolo “A Natale regala Abbracci”.



Un video originale e coinvolgente che è anche un brano musicale, scritto dallo stesso Luca Abete, con le musiche di Francesco Altobelli ed edito dalla OndeSonore Records, già disponibile per l’ascolto su tutti i digital store -> https://backl.ink/107557862



Le immagini sono state girate ad Avellino, tra le luci e gli addobbi delle vie principali, con la partecipazione spontanea dei suoi concittadini in pieno clima di festa!

Luca Abete racconta così il suo video:

“Anche quest’anno ho pensato di realizzare un video per fare gli auguri a mio modo alle persone che mi seguono sui social network e che hanno a cuore le cose che mi stanno più vicine. In sostanza è un invito in musica alle persone, con tante belle immagini colorate e realizzato nella mia città, a ritrovare il giusto valore del Natale. Oltre i regali fisici, quelli da scartare sotto l’albero, riappropriamoci anche dei valori importanti e delle cose semplici, come può essere un abbraccio!

Questo Natale abbiamo pensato di fare le cose in grande: al testo che ho scritto ho avuto la fortuna di poter abbinare un brano realizzato per l’occasione da Francesco Altobelli, che ha prodotto così un vero e proprio brano musicale che sarà disponibile per l’ascolto su tutti i digital store.”