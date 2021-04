L’Irpinia festeggia con lo Sport la Giornata nazionale della salute della donna

Oggi 22 aprile, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, l’Unione Sportiva Acli Irpina ribadisce l’mportanza dello sport come strumento di promozione della salute e del ben-essere.

L’attività sportiva è necessaria e utile per la prevenzione di tante malattie e in particolare i tumorie della mammella che nel 2020 ha colpito oltre 50mila donne!

Il gruppo Jazzercise Venticano della maestra Tiziana Ciarcia si è esibito per sensibilizzare le donne sull’importanza della pratica sportiva per promuovere stili di vita corretti necessari per costruire la salute delle donna.