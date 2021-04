L’Irpinia che si fa onore: prestigioso incarico per il prof. Angelo Maietta

Un altro prestigioso incarico per il professore Angelo Maietta.

Ancora una volta un riconoscimento ottenuto fuori dai confini di una provincia dove è difficile emergere, senza essere legati a un determinato carro oppure vantare “padrini” che riescono a fare diventare cavalli di razza pure i ronzini, che alla fine restano tali.

Angelo Maietta, avvocato nonchè professore universitario, ha conseguito ogni tappa della sua attività unicamente attraverso bravura, intuito, intelligenza e competenza.

Al suo chilometrico curriculum per le attività finora svolte, l’avv. Maietta aggiunge l’incarico di Consigliere per la definizione delle politiche di rilancio del sistema editoriale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Informazione ed Editoria, sen. Giuseppe Moles.

Una nomina di prestigio, frutto di un lavoro che da anni il 48enne avvocato di Atripalda che svolge prevalentemente fuori dalla nostra provincia la sua brillante attività.

Chi è Angelo Maietta

Avvocato cassazionista e dottore di ricerca in Diritti della Persona, Informazione, Comunicazione.

E’ Professore di Diritto della Multimedialità presso l’Università di Salerno ed è considerato uno dei massimi esperti a livello nazionale non solo di questa materia ma anche di Diritto allo Sport. Infatti è Professore di Diritto dello Sport presso la UniMercatorum di Roma ove dirige anche due corsi di Alta Formazione in Economia e Management delle imprese sportive e in Giustizia Sportiva; è membro del Collegio di Garanzia del Coni; è membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto per gli Studi Politici San Pio V, ente di ricerca non strumentale istituito con legge 293 del 23.10.2003.

E’ autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche sulle maggiori riviste di rilievo e creditazione accademica. Consulente giuridico di numerosissime aziende nazionali ed europee. Mediatore Civile ex d.lgs. 28/10 e formatore ministeriale in materia. Opinionista giuridico per Rai Uno.

Per non farsi mancare nulla, Angelo Maietta è anche un bravo collega, giornalista iscritto all’Ordine professionale dal 2003.

Esperto di diritto d’autore e dello spettacolo e consulente di numerose imprese teatrali, già titolare della cattedra di Diritto d’autore e dello spettacolo presso la UNINT di Roma. Ha, sul punto, pubblicato diversi saggi e una monografia: Marchi, brevetti e diritto d’autore nel codice civile, Aracne, Roma, 2013.

E allora, fargli i complimenti per questo nuovo prestigioso e meritato incarico, è il minimo.

