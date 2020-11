L’Asl respinge le accuse sul Frangipane: “Nessun focolaio Covid nella struttura ospedaliera”

L’Asl di Avellino ha risposto alla nota del Comitato della Tutela e Salvaguardia dell’Ospedale di Ariano Irpino, precisando “che non vi è alcun focolaio di infezione all’interno dell’ospedale Frangipane”.

Si legge nel comunicato: “In tutti i casi di positività riscontrati tra gli operatori in servizio presso il presidio, si tratta di dipendenti che lavorano in Reparti Non-Covid, e solo il tempestivo intervento da parte della direzione, attraverso lo screening tramite tampone naso-faringeo, ha consentito di circoscrivere il contagio avvenuto nelle UU.OO. di Chirurgia e Ortopedia. Nei reparti del presidio sono state sempre rispettate le procedure di pre-triage e le norme di sicurezza, a partire dall’uso di DPI specifici”.

Il Comitato della Tutela e Salvaguardia dell’Ospedale di Ariano Irpino ha parlato di “negligenza” da parte della Direzione Sanitaria e dei direttori responsabili delle Unità Operative del Frangipane. Accusa, che l’Asl ha rispedito al mittente: “L’Ospedale è fornito di una sola TAC e, proprio per questo, sono state precauzionalmente emanate direttive da adottare, al fine di evitare interferenze tra pazienti COVID e NON COVID. L’Ospedale è, inoltre, fornito di tre barelle di bio-contenimento per una maggiore sicurezza nel trasporto dei pazienti COVID positivi, mentre vengono effettuate periodicamente sanificazioni all’interno delle aree interessate, certificate dalla GSI“.

Prosegue la nota: “Si ricorda, inoltre, che, a differenza della prima ondata epidemica, nessun reparto, tranne la Medicina Generale trasformata in Medicina COVID, è stato chiuso ma tutti sono attivi per le Emergenze/Urgenze, come da disposizione della Regione Campania. L’Ospedale “Frangipane” è classificato come DEA di Primo Livello e la sua funzione, superata l’attuale emergenza COVID, riprenderà con l’apertura di nuovi reparti e servizi diagnostici al fine di rispondere, in maniera ancora più efficace, ai bisogni sanitari della comunità“.